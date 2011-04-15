В четверг внешний фон оказал давление на активность покупателей в российском секторе высоколиквидных бумаг. Арест топ-менеджера Huawei стал поводом к продажам на азиатских фондовых площадках, а усиление неопределенности в отношении ожидаемого продления сделки ОПЕК+ повлекло снижение цен на нефть. Слабее рынка выглядел Газпром (GAZP, -2.4%) – сообщения в СМИ о дивидендах «слегка выше 10 руб.» на акцию частично охладили оптимизм, связанный с дивидендными ожиданиями. Акции МТС (MTSS) подешевели на 2.4%, Роснефти (ROSN) – на 2.0%, Сбербанка (SBER) – на 1.9%, Лукойла (LKOH) – на 1.8%.

Во втором эшелоне была отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Нефаза (NFAZ) подешевели на 3.3%, Северо-Западного морского пароходства (SZPR) – на 2.7%, ОАК (UNAС) – на 2.3%.

Фондовые индексы США закрылись разнонаправлено, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы заметно понизились, по азиатским наблюдается небольшое повышение.

Сегодня в начале торгов возможна консолидация немногим ниже 1150 пунктов по индексу РТС. В течение дня заметно повлиять на ход торгов могут решения стран ОПЕК+ в отношении продления соглашения об ограничении добычи (вчера к окончательному решению придти не удалось, сегодня министры стран ОПЕК продолжат обсуждение), а также данные по рынку труда США (non-farm payrolls, 16:30 мск), которые часто вызывают всплески волатильности по мировым фондовым индексам. На валютном рынке актуальным сценарием в краткосрочной перспективе остается консолидация в диапазоне 66.5 – 67.0 по паре доллар-рубль.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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