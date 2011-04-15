Фондовый рынок РФ может открыться в минусе на фоне скандала с Huawei

Торги на российском рынке акций в пятницу могут начаться в минусе на фоне тревожности на мировых рынках из-за скандала с Huawei. Между тем, заявления президента США Дональда Трампа о том, что США и Китаю все же удастся урегулировать торговые споры, может привнести заряд оптимизма и на российские биржи.

Накануне российский рынок упал более чем на 1% вслед за основными мировыми фондовыми рынками и нефтяными котировками. По итогам торгов индекс Мосбиржи снизился на 1,36% - до 2412,31 пункта, а индекс РТС - на 1,64% до 1134,07 пункта.

Основные американские фондовые индексы завершили сессию четверга снижением на 0,3-0,4% на фоне скандала вокруг китайской компании Huawei. Так, финансового директора китайской Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу задержали в Канаде по запросу США за нарушения санкций против Ирана. Теперь инвесторы опасаются срыва торговых переговоров между США и Китаем.

Также достаточно резко снизились в четверг и европейские фондовые индексы. Тем не менее, азиатские биржи в пятницу подрастают на фоне заявления президента США Дональда Трампа об уверенности в том, что торговый спор между странами удастся урегулировать за 90 дней.

Мировые цены на нефть с утра в пятницу снижаются на 0,55% после того, как членам ОПЕК+ на заседании накануне не удалось прийти к согласию по поводу точных объемов снижения добычи нефти. Они продолжат обсуждать варианты в пятницу.







Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club











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