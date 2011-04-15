Обвал рынков продолжается

Рынок акций РФ закончил торги в четверг заметным падением на волне обвального снижения фондовых индексов в Европе и США. На рынках пропал интерес к покупке риска, так как инвесторы опасаются прекращения роста мировой экономики и последующей за ней рецессией на фоне торговых войн.

Кроме акций, в невыгодном положении оказались и российские бумаги. Цена на них также снизилась из-за уменьшения нефтяных котировок и падения рынков акций стран ЕМ.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний нефтегазового (-1,62%), телекоммуникационного (-1,59%) и

финансового (-1,23%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 1,36% и закрылся на отметке 2412.31 пункта. Индекс РТС упал на 1,64% и остановился на уровне 1134.07 пункта на фоне ослабления курса рубля к американскому доллару и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ рухнули на фоне отсутствия четких сроков и объемов сокращения нефти в соглашении ОПЕК+. Котировки североморской марки BRENT к концу торгов в России обвалились на 3,38%, до 59,48 доллара за баррель. Западно-техасская WTI рухнула на 4,01%, до 50,77 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии упал против евро и доллара на фоне роста доходности ОФЗ и общего неприятия инвесторами риска. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии поднялась на 0,64%, до 66,99 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» выросла на 1,06%, до 76,31 рубля за один евро.

Сохранение негативного отношения инвесторов к покупке рискованных

активов будет оказывать давление на рынок акций РФ и курс рубля.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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