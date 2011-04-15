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07.12.2018

Рынок нефти: «день х» настал

Нефть Brent остается под давлением после вчерашней просадки. К концу дня котировкам удалось вернуться выше уровня 60, но на утренних торгах в пятницу цены снова опустились под психологическую отметку на нервном ожидании переговоров ОПЕК+.
Вчерашняя встреча ОПЕК не принесла конкретных результатов. Страны не смогли договориться о конкретике без своих независимых коллег. Другими словами, экспортеры сначала решили ознакомиться с позицией России, прежде чем озвучивать цифры, которые могут сбить рынок с толку.
Трейдеры настроены скептично. Особенно после того, как вчера саудиты сказали, что группа может и не достичь консенсуса, а если и достигнет, то сокращение добычи будет в районе 1 млн баррелей в день, а это минимальные ожидания рынка.
Так что в краткосрочной перспективпе все внимание будет направлено на Россию. Если Москва останется верной своей прежней позиции и согласится урезать производство не более чем на 150 тsc баррелей, это станет разочарованием для игроков, которые рассчитывают на сокращение в районе 1,3-1,4 млн баррелей в сутки.
Также интересен будет вопрос с исключениями, которые рассматриваются для Венесуэлы, Ирана и Ливии.



Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ














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