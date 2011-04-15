Решение ОПЕК+ о снижении добычи на 1 млн может быть встречено продажами

Вчера российский рынок акций вплотную подходил к поддержке 2400 пунктов, но пробить ее так и не решился. На восстановлении американского рынка вечером начались и покупки российских фьючерсов. Несмотря на то, что сейчас американские фьючерсы торгуются чуть ниже вчерашнего закрытия, торги отечественными акциями начнутся на положительной территории, в районе 0,3-0,5% – трейдеры будут отыгрывать отскок рынка в Штатах.

Сегодня с утра можно попробовать спекулятивно купить Сбербанк, который вчера был одним из лидеров снижения и закрылся на поддержке. По-прежнему интересен «Газпром», который не смог пройти вниз отметку 160 руб и целью его роста является уровень 170 руб.

Однако основное внимание будет приковано к саммиту ОПЕК+, на котором и решится окончательно вопрос об уровне снижения добычи. Пока все идет у тому, что нефтяники примут решение сократить показатель на 1 млн баррелей в сутки. Этого недостаточно для роста цен в район 70 долларов. Скорее всего, такое решение будет встречено небольшими продажами, и цена нефти кратковременно вновь может уйти в район 58 долларов. Однако для более низких цен оснований нет, если же, конечно, объем снижения добычи не будет существенно меньше 1 млн баррелей.

Вчера, кстати, впервые за 10 недель, Минэнерго США объявило о снижении, причем сильном, на 7,3 млн баррелей, запасов нефти в Штатах. Но новость омрачается тем, что впервые за многие десятилетия США стали нетто-экспортером «черного золота». Таким образом, на рынке появляется еще один сильный игрок, которые при этом не придерживается общепринятых правил игры.

Для рубля внешний фон с утра складывается нейтральным. Возможно, в перовые часы российская валюта попробует укрепиться к доллару копеек на 20-30, но итоговый результат будет зависеть от решения ОПЕК+ и последующих комментариев. Пока мы сохраняем для рубля актуальный коридор 66-67 руб за доллар.









Алексей Антонов, аналитик Алор Брокер





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