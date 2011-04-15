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07.12.2018

Внешний фон на начало торгов последнего дня недели нейтральный

В США очередная атака медведей не переросла в обвальные продажи, так что пока и сценарий короткого предпраздничного подъёма не исключается. В Азии динамика смешанная, Япония в плюсе на фоне противоречивой статистики, Корея также в зелёной зоне, а Китай и Гонконг несильно снижаются.
Локальный выход в качество приостановился, доходность по UST-10 поднялась до 2.9%.
Нефть на новостях о недостигнутой из-за позиции России договорённости по квотам ОПЕК+ уходила глубоко вниз, тестируя минимумы второго полугодия, но готовность к продолжению переговоров позволила котировкам возвратиться на уровни выше $60 за баррель Brent. Скорее всего, цифра по сокращению добычи будет озвучена сегодня и если своеобразным водоразделом для определения реакции рынка и формирования устойчивого тренда является величина урезания добычи на 1.0-1.1 млн баррелей в сутки.
драгоценные металлы в боковике, спрэд золота к серебру снова медленно увеличивается, продолжая колебание в узком канале вблизи исторических максимумов. Промышленные металлы все невысоко в плюсе.
Продовольствие без ощутимых изменений, но также в зелёной зоне.
Среди макростатистики отметим ВВП еврозоны, а из США - пул данных по рынку труда и набор мичиганских индексов, а также динамику оптовых запасов.



Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка




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