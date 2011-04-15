Инвесторы в режиме осторожного ожидания

В пятницу бегство от рисков на мировых фондовых площадках сменилось неуверенной консолидацией. Американские акции восстановились накануне, и Азия попыталась перенять импульс на утренних торгах, но по итогам сессии картина получилась нейтральной. Лучше остальных выглядит японский Nikkei 225, который набрал около 0,8%. Китайские площадки финишировали в небольшом минусе, ощущая напряженность в связи с историей с Huawei.

Европейские фьючерсы торгуются с повышением в среднем на 1,5%. Но это не признак возвращения интереса к риску – площадки отыгрывают вчерашний отскок на Уолл-стрит. Так что в течение дня индексы Старого Света вряд ли смогут показать ралли.

Российский рынок открылся с повышением на 0,3-0,4%, несмотря на снижение нефтяных котировок. Рубль символически снижается против бивалютной корзины, но в целом активность игроков невысокая. Это связано с осторожностью в преддверии публикации ключевых данных по занятости в США и решения ОПЕК+ по ограничению добычи.

Вчера экспортеры картеля так и не осмелились озвучить конкретные цифры, решив дождаться Россию, которая все это время интригует рынки своей неоднозначной позицией в отношении новой инициативы. Также камнем преткновения может стать Иран, который добивается исключения из сделки, ссылаясь на американские санкции.

Доллар ждет статистики по рынку труда США. Если занятость отразит рост не меньше чем на 200 тыс., а зарплаты ускорят рост до 0,3% в месячном эквиваленте, этого вполне хватит, чтобы подпитать спрос на американскую валюту в основных парах.







Натан Ламберт, руководитель департамента аналитики Global FX























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