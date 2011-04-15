Рубль слабеет вслед за нефтью

Отсутствие договорённостей по сокращению добычи на встрече ОПЕК приводит к снижению котировок нефти в конце недели с $62 к $59,5 по Brent. Инвесторы опасаются, что противоречия между странами ОПЕК+ так и не позволят достичь соглашения по квотам добычи. Сегодня к переговорам присоединится Россия и другие экспортёры, не входящие в ОПЕК. В то же время курс доллара Форекс растёт – агрегатный индекс доллара поднялся с 96,5 пунктов к 96,835 п. Кроме ого, сохраняется антирисковое настроение на финансовых рынках. «Индекс страха» VIX находится на высоком уровне 21,2 п.

Данные обстоятельства составляют общий внешний фон при открытии торгов МосБиржи 7 декабря. Он и обусловил ослабление российской валюты в начале дня. Пара доллар/рубль поднималась с 66,87 к 67 руб., В паре евро/руб. рост менее выражен – с 76,1 к 76, 15 руб., что связано с давлением на евро на международном рынке.

В течение дня важными событиями будут не только новости со встречи стран-экспортёров нефти, но и данные по рынку труда США, традиционно вызывающие значимые колебания американской валюты.

Пока движение рубля остаётся в пределах сложившегося в последние недели диапазона 65-68 руб./дол. и 74,4 – 77,2 руб./евро. И хотя с начала декабря идёт явная тенденция ослабления россиянина, первая неделя месяца вряд ли закроет котировки вше верхних границ данных коридоров.







Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд



















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