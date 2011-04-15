На прошлой неделе индекс РТС продолжал пребывать в боковом коридоре 1170 – 1090 пунктов, американский индекс S&P-500 так же пребывал в боковом коридоре с границами 2820 – 2630 пунктов. Мировые рынки находятся в неустойчивом состоянии так как нет ясности относительно развития торговой войны между США и Китаем. В такой ситуации любой твит Трампа о Китае может развернуть ситуацию на рыках на 180 градусов. И не только твиты Трампа разворачивают рынки – комментарии советников Белого дома также способны на многое… В пятницу индекс S&P-500 снизился на 2,33% (худшая динамика за полгода) из-за высказывания Питера Наварро советника Белого дома по торговле о том, что Вашингтон повысит тарифные ставки на товары из Поднебесной, если Китай и США не придут к соглашению в течение 90-дневного периода переговоров.

Цены на нефть – еще одна причина неустойчивости рынков. Они отказываются расти! Но при этом «нефтебыки» нашли поддержку на уровне 59 долларов (Brent). В скобках скажу, что Владимир Путин считает уровень цены 60 долларов благоприятным для России. В конце недели страны участницы ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. Надеюсь покупатели будут поддерживать текущий уровень цен, хотя объемы снижения добычи будут меньше чем в прошлые разы. Тем более что число действующих сланцевых буровых установок в США за неделю до 7 декабря снизилось на 10 штук (до 877). С технической точки зрения, сопротивление на график нефти находится на уровне 65 долларов, а поддержка 59 долларов. Но тут надо сказать об определенном парадоксе – цены на нефть снизились, а отраслевой индекс МосБиржи сектора нефти и газа находится вблизи месячного максимума. Поэтому неправильно считать, что российские индексы постоянно следуют за нефтью. На прошлой неделе отраслевой индекс сектора нефти и газа пробил наверх понижающийся тренд с 04 октября 18 года, а акции Татнефти, Лукойла и Роснефти были среди лидеров роста (за неделю). Так что рекомендация прежняя – покупка акций в то момент, когда индекс РТС снижается до поддержки 1090 пунктов. У индекса МосБиржи поддержка на 2280, а сопротивление 2450 пунктов. У акции Сбербанка повышательный тренд проходит на уровне 188, но с технической точки зрения мне эти акции не нравятся. Акции Лукойла, к примеру, выглядят симпатичнее. Вероятно, проработка ЦБ РА стресс-сценариев отключения российских банков от международных платежных систем не слишком ободряет «быков» в банковском секторе.

Заседание Банка России по пересмотру ключевой ставки состоится 14 декабря. Вероятно, что близость заседания ФРС США (19 декабря) удержит ЦБ от повышения учетной ставки. С вероятностью 60% она останется на прежнем уровне 7,5% годовых, с вероятностью 35% она будет повышена на 25 базисных пунктов. В условиях ожидания новой волны санкций против России крайне маловероятно, что она будет снижена (такому сценарию отдадим 5%).







Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»















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