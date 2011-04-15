Нефть Brent будет торговаться в диапазоне $60-70 за баррель

Рынок отыграл снижение четверга. Поводом стал взлет цены на нефть. Лидерами роста стали акции ММК (MAGN:RX 47, +2,17%). Акции Ленты (LNTA:RX 219,7, -7,73%) рухнули на новости о смене директора. Пара USD/RUB кратковременно пробивала вниз отметку 66.

Соглашение ОПЕК+ продлено. Неожиданностью стала готовность России сократить добычу сильнее, чем ожидалось. Общее сокращение составит 1,3 млн баррелей в сутки. Котировки нефти отреагировали резким ростом. На наш взгляд, наибольший риск соглашение несет для Лукойла (LKOH:RX 39,13, +1,45%), который добывает свыше 2,3 млн баррелей в сутки, и его добыча в России и Ираке может снизиться примерно на 4%. На горизонте недели нефть Brent, вероятнее всего, будет торговаться в диапазоне $60-70 за баррель. При этом, действенность соглашения в среднесрочном периоде под вопросом на фоне роста добычи в США.

ЦБ ожидает роста инфляции. По мнению регулятора, уровень инфляции в конце года достигнет 4%. Таким образом, гэп между инфляцией и ключевой ставкой составит всего 3,5 п.п., а ставка денежного рынка еще на 0,25-0,5 п.п. ниже ключевой. На мой взгляд, регулятор посылает сигнал о возможном повышении ключевой ставки в декабре. Повышение может составить 0,25 п.п. Таким образом, регулятор упредит повышение ставки в США. Минфин вслед за этим повысит ставку по ОФЗ, но интерес к ним в декабре будет низким.

Ожидаю рост в пределах 1,5%. Рынок, по всей видимости, продолжит отыгрывать итог заседания ОПЕК. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2430-2470 п. Ориентир по паре USD/RUB: 66,00-67,00.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»







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