США тормозит экономики мира

Мировые рынки начинают новую неделю со снижения. Фьючерсы на американский S&P500 опустились до уровней, которых они не достигали с мая. Индекс голубых фишек Шанхайской биржи A50 вернулся в область минимумов июня-ноября. Японский Nikkei225 также опустился к локальному дну.

К беспокойствам вокруг торговых войн Китая и США добавилась реакция рынка на слабую статистику. Во всех трех крупнейших мировых экономиках вышли слабые макроэкономические данные, которые усилили страхи вокруг темпов мирового роста.

Данные из США по рынку труда оказались существенно хуже ожиданий (155 тыс. новых рабочих мест, против прогноза в 200 тыс.), что одновременно вызвало и ослабление доллара, и падение американских фондовых индексов.

На практике, часто ослабление доллара помогает рынкам. Однако на этот раз инвесторы предпочли временно держаться в стороне.

Внезапная слабость рынка труда в США привела к тому, что доллар выпал из тренда на рост, которому следовал с конца сентября. Сейчас он торгуется на уровне 96.40 по индексу доллара DXY, а также отступает ниже 1.1430 за евро в паре EURUSD.

Надо отметить, что ослабление в США очень быстро перекидывается на другие рынки и экономики. На фоне низких показателей других странах, доллар вскоре может получать поддержку в качестве валюты-убежища.

Таким образом, американскую валюту с большей вероятностью ждет очередной период консолидации в боковом канале, нежели полноценный разворот к снижению.

Подобные периоды консолидации ранее в этом году наблюдались с января по апрель и с мая по сентябрь, пока рынки ждали дальнейших сигналов от экономических показателей и реакции Центробанков на них.

Однако на этот раз намного больше признаков затухания роста в ключевых регионах.

В воскресенье стало известно, что потребительская инфляция в Китае замедлилась с 2.5% до 2.2% г/г, а цены производителей – с 3.3% до 2.7%. Оба показателя вышли хуже ожиданий, при том, что в середине года юань потерял примерно 10%. Все это указывает на резкое торможение экономики, где внутренний спрос не может перебороть проблемы, вызванные торговыми конфликтами.

Окончательные данные по ВВП Японии в понедельник утром отметили сокращение экономики на 0.6% в III квартале, сильнейшее за 4 года. Кроме того, в ноябре развивалась тенденция сокращения темпов роста кредитования – еще один признак глобального торможения.







Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro









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