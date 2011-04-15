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10.12.2018

Фондовый рынок РФ может упасть на открытии вслед за американскими биржами

Торги понедельника на российском рынке акций, вероятно, начнутся достаточно существенным снижением индексов на фоне падения американских биржевых индикаторов и неоднозначного движения цен на нефть.
В пятницу российский рынок акций вырос на 0,8-2.1% на фоне оптимизма инвесторов по поводу решения ОПЕК+ сократить объем добычи нефти. Курс доллара вечером в пятницу снижался более чем на 51 копеек, курс евро – также почти на 50 копеек.
Основные биржи Азии в понедельник теряют в пределах 2,2% на фоне скандала с задержанием финансового директора китайской компании Huawei. Инвесторы считают, что оно может помешать переговорам между США и Китаем по торговым вопросам.
Американские индексы в пятницу потеряли до 3% на фоне обострения опасений по поводу торговых отношений с Китаем. Также негативно завершились торги на биржах Европы, где основные фондовые индексы потеряли 0,7-1,1%.
Мировые цены на нефть в понедельник утром не показывают единой динамики в то время, как инвесторы оценивают решение ОПЕК+ о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в день с начала следующего года.



Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club





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