Рынки надеются, что ФРС остановит процесс повышения процентных ставок

Рынок акций РФ закончил торги в пятницу в «зеленой» зоне на фоне роста основных индексов в Европе и США на волне публикации слабых данных по количеству новых рабочих мест в США, которые выходили в пятницу. Рынки расценили, что это будет еще одним веским поводом для ФРС остановить процесс повышения процентных ставок, что вместе со снижением баланса регулятора оказывает негативное влияние на спрос на рискованные активы.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний нефтегазового (+0,89%), финансового (+0,49%) и

металлургического (+0,48%) и секторов.

Индекс ММВБ закончил торги ростом на 0,79% и закрылся на отметке 2431.29 пункта. Индекс РТС подскочил на 2,10% и остановился на уровне 1157.94 пункта на волне повышения курса рубля к доллару и к евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ взлетели вверх на фоне новостей о том, что ОПЕК+ будет снижать объем добычи сырой нефти на 1.2 млн баррелей в день, хотя ранее ожидалось снижение на 1.5 млн баррелей. Поддержку нефтяным котировкам также оказало ослабление доллара на рынке форекс. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России взлетели на 5,36%, до 63,28 доллара за баррель. Западно-техасская WTI подскочила на 4,47%, до 53,79 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии вырос против евро и доллара США на фоне снижения доходности ОФЗ и роста спроса на рискованные активы на рынках. Пара доллар США/рубль со сроком расчётом «завтра» к завершению торговой сессии упала на 1,01%, до 66,19 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётом «завтра» выросла на 0,97%, до 75,36 рубля за один евро.

Мы ожидаем, что оптимизм на рынках будет носить временный характер. Скорее всего, падение рынков продолжится после краткосрочного роста.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital







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