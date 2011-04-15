Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

10.12.2018

Рынок переваривает вердикт ОПЕК+

Страны ОПЕК+ все же договорились об ограничении добычи, и цены выросли, но рынок не стал демонстрировать эйфорию и агрессивное ралли, поскольку общая картина оказалась смазанной – экспортеры слишком долго дискутировали и в конечном итоге сократили производство на 1,2 млн баррелей в день, тогда как базовый сценарий предполагал снижение на 1,3-1,4 млн.
Так, после кратковременного взлета выше отметки 63, Brent скорректировалась и финишировала в районе уровня 61,50. В понедельник утром котировки пытаются сохранить бычий уклон, но игроки действуют неуверенно, проявляя ограниченный интерес к покупкам актива и анализируя неоднозначные итоги новой сделки.
Между тем, трейдеры пока игнорируют известия о том, что Ливия приостановила добычу на Эль-Шарара. Это самое крупное месторождение в Северной Африке, где добывается порядка 300 тыс. баррелей в день. Есть предупреждения, что перебои в поставках могут иметь долгосрочные последствия.
Тем временем, по данным Baker Hughes, на прошлой неделе количество буровых установок сократилось сразу на 10 единиц – до 877 штук. В дальнейшем, если это падение окажется не разовым, появится повод ожидать замедления роста активности на сланцевых месторождениях США.
Пока же рынок в основном игнорирует бычьи сигналы, продолжая анализировать итоги встречи ОПЕК+. Краткосрочный прогноз по Brent улучшился, и если обойдется без новых потрясений, включая гневные твиты Трампа, котировки постепенно придут в себя и укрепятся более уверенно.



Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ






В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100