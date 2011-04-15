Рынок переваривает вердикт ОПЕК+

Страны ОПЕК+ все же договорились об ограничении добычи, и цены выросли, но рынок не стал демонстрировать эйфорию и агрессивное ралли, поскольку общая картина оказалась смазанной – экспортеры слишком долго дискутировали и в конечном итоге сократили производство на 1,2 млн баррелей в день, тогда как базовый сценарий предполагал снижение на 1,3-1,4 млн.

Так, после кратковременного взлета выше отметки 63, Brent скорректировалась и финишировала в районе уровня 61,50. В понедельник утром котировки пытаются сохранить бычий уклон, но игроки действуют неуверенно, проявляя ограниченный интерес к покупкам актива и анализируя неоднозначные итоги новой сделки.

Между тем, трейдеры пока игнорируют известия о том, что Ливия приостановила добычу на Эль-Шарара. Это самое крупное месторождение в Северной Африке, где добывается порядка 300 тыс. баррелей в день. Есть предупреждения, что перебои в поставках могут иметь долгосрочные последствия.

Тем временем, по данным Baker Hughes, на прошлой неделе количество буровых установок сократилось сразу на 10 единиц – до 877 штук. В дальнейшем, если это падение окажется не разовым, появится повод ожидать замедления роста активности на сланцевых месторождениях США.

Пока же рынок в основном игнорирует бычьи сигналы, продолжая анализировать итоги встречи ОПЕК+. Краткосрочный прогноз по Brent улучшился, и если обойдется без новых потрясений, включая гневные твиты Трампа, котировки постепенно придут в себя и укрепятся более уверенно.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ













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