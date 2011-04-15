Индекс Мосбиржи вновь попробует на прочность сопротивление 2445

В пятницу российский рынок акций получил хорошую среднесрочную поддержку в виде принятия решения ОПЕК+ о сокращении добычи. Естественно, что на взлете котировок нефти выросла «нефтянка», прежде всего «Лукойл» и «Роснефть».

Однако сильному росту препятствовала фондовая Америка, вновь упавшая без особых причин более чем на 2%. Похоже, что американские индексы вошли в стадию «пилы», и если это так, то сегодня за океаном ожидается рост, что придаст силы и российским бумагам. По крайней мере, с утра фьючерсы на американские индексы прибавляют порядка 0,2%.

После закрытия фондовой секции Мосбиржи резко вниз пошла нефть. Пока непонятно, была ли эта коррекций после 6-процентного роста, осадил ли котировки крупный американский «медведь» или все-таки рынок счел первую реакцию на заключение соглашения ОПЕК+ через чур оптимистичной. Однако сегодня с утра нефть отскакивает от пятничного закрытия примерно на процент. Движение «черного золота» в район отметки 65 долларов в среднесрочной перспективе вполне реально, но среднесрочный тренд на рынке углеводородов будет сформирован в ближайшие дни.

Сегодня открытие рынка может произойти с небольшим минусом, но затем покупки должны возобновиться. Если внешний фон продолжит улучшаться, то у Индекса Мосбиржи есть все шансы проверить на прочность диапазон сопротивления 2445-2450 пунктов.

Мы сохраняем для «Газпрома» предыдущую цель 170 руб. В тоже время может быть стоит прикрыть часть лонгов по «Лукойлу», зафиксировав хорошую прибыль последних дней.

Если рынок действительно откроется в минусе, то спекулятивно и очень коротко можно рискнуть взять Сбербанк с целью 198-200 руб. Это отметку котировки банка не могут пройти уже довольно долго и среднесрочные лонги стоит открывать лишь после закрепления Сбера выше 204 руб.

Улучшившиеся перспективы нефти должны спровоцировать рост интереса к рублевым активам, что придаст силы российской валюте. Помочь рублю должно и ожидание снижение ставки ЦБ, который тем самым снизит риск ухода инфляции выше таргета 4% по итогам года.

Поэтому рубль может выйти вниз из привычного для последних дней коридора 66-67 руб за доллар. Сегодня этому будет способствовать значимое ослабление доллара на международном рынке: пара евро доллар растет на 0,3%, а Индекс доллара сегодня с утра снижается на 0,25%.

Но впереди у российской валюты сильная зона сопротивления росту – 65-65,5 руб за доллар, от которой рубль с сентября все время разворачивался. Не следует сбрасывать со счетов и фактор окончания года, когда спрос на валюту традиционно растет. Поэтому шансы на движение рубля ниже отметки 65 очень малы.









Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР





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