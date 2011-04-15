Вышедшая в Китае слабая макростатистика будет давить на бумаги российских сырьевых компаний

Первый торговый день новой недели азиатские индексы акций завершают падением в среднем на 1,5%. Дело в том, что вышедшая в минувшие выходные в Китае статистика оказалась значительно хуже ожиданий рынка. Прирост экспорта и импорта замедлился, что усилило опасения дальнейшего снижения торгового оборота между Китаем и США с последующим негативным влиянием на экономики двух стран. Одновременно, цены на нефть отступили от максимумов, которые были достигнуты в пятницу на фоне решения ОПЕК сократить добычу. Падение цен на нефть, в свою очередь, оказало давление на курс рубля против доллара США на предторгах. Из-за негативного внешнего фона мы ожидаем падения и российских индексов акций в понедельник. В первую очередь, публикация слабой макроэкономической статистики в Китае будет давить на бумаги российских сырьевых компаний, которые в пятницу росли вслед за нефтью.







Даниил Егоров, руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA.







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