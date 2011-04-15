Внешний фон на начало торговой недели негативный. В США пятница принесла очередное снижение и с утра в понедельник оно получает развитие в Азии. В лидерах продаж Япония, где с утра вышла разочаровывающая статистика как по ВВП, так и по инфляции. Остальные площадки региона также в минусе на 1% и более.

Доходность американских десятилеток остаётся возле отметки 2.85%.

Нефть в пятницу предприняла попытку подъёма после решения ОПЕК+ сократить добычу на 1.2 млн баррелей в сутки с 1 января 2019 года, но полноценного ралли не получилось - мешает в том числе негатив на фондовых площадках. Тем не менее, новость снимает риски падения глубже $60 за баррель Brent, если не случится какого-то всеохватного негатива (типа начавшего обсуждаться банкротства Deutsche Bank, во что верится очень слабо).

Драгоценные металлы в боковике, промышленные металлы продолжают оставаться под давлением и торгуются в красной зоне. Продовольствие с утра также в смешанной динамике.

Среди макростатистики отметим данные с китайского денежного (агрегат М2) и кредитного (объем выдачи) рынков, а также динамику ВВП Великобритании - новости вокруг неё важны прежде всего с точки зрения хода Brexit.

Из торговых идей можно воспользоваться локальной крепостью рубля и увеличить позиции в евро и долларе (особенно в евро), поскольку политические риски в следующем году могут сработать резко и "неожиданно". Среди акций идей мало. Негатив в МТС, формально приведший акции на привлекательный уровень и связанный с резервированием под судебные дела, может оказаться не разовым - снижать норму дивидендов обычно проще, чем увеличивать её.







Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка







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