Сохраняется негативное влияние «торговых войн» не мировую экономику и фондовые рынки

В понедельник индекс РТС вернулся в область ниже 1150 пунктов под давлением внешнего фона – сравнительно слабые данные по торговому балансу КНР и вызов американского посла в китайский МИД в связи с арестом топ-менеджера Huawei напомнили трейдерам о сохранении негативного влияния «торговых войн» не мировую экономику и фондовые рынки. В российском секторе высоколиквидных бумаг заметно подешевели бумаги МТС (MTSS. -3.2%) – СМИ сообщили о готовности контролирующего акционера компании пойти на снижение дивидендов в случае неблагоприятного исхода расследования в Узбекистане. Акции корпорации Алроса (ALRS) и Газпром нефти (SIBN) подешевели на 2.9%, Аэрофлота (AFLT) – на 2.6%, АФК Система (AFKS) и Роснефти (ROSN) – на 2.4%.

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Акции МРСК Сибири (MRKS) подорожали на 4.8%, Полюса (PLZL) – на 3.6%, Южного Кузбасса (UKUZ) – на 3.1%. Тем временем Нижнекамскшина (NKSH) подешевела на 6.4%, корпорация Иркут (IRKT) – на 5.3%.

Фондовые индексы США прибавили 0.1% - 0.7%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским наблюдается некоторое повышение.

Сегодня в начале торгов возможна консолидация немногим ниже уровня 1150 пунктов по индексу РТС. С позиций технического анализа, снижение на фондовом рынке США приостановилось после выхода индекса S&P 500 к нижней границе широкой консолидационной формации. Тем временем давление продаж на азиатских фондовых площадках сократилось после выхода сообщений о телефонном разговоре вице-премьера КНР с секретарем Казначейства США с обсуждением графика предстоящих торговых переговоров. Между тем перенос сроков голосования в британском парламента по вопросу о Brexit (по всей вероятности - на январь) усиливает неопределенность для европейских инвесторов и может стать препятствием к формированию «рождественского ралли» на западных рынках акций. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации вблизи отметки 66.5 по паре доллар-рубль.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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