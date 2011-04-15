Рынок акций РФ закончил торги в понедельник в «красной» зоне на волне продолжения распродаж на развивающихся рынках, а также торговых площадках в Европе и США. Главной причиной по-прежнему является ожидание замедления роста мировой экономики и торговое противостояние между США и КНР, что и побуждает инвесторов продавать рискованные активы, в первую очередь, акции компаний.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний телекоммуникационного (-2,25%), нефтегазового (-1,23%) и

потребительского (-0,89%) и секторов.

Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 1,42% и закрылся на отметке 2396.84 пункта. Индекс РТС упал на 1,85% и остановился на уровне 1136.50 пункта на волне небольшого ослабления курса рубля к доллару и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ упали после роста в пятницу на волне опасений, что решение ОПЕК+ снижать объемы добычи сырой нефти не сможет компенсировать падение спроса в будущем из-за замедления роста мировой экономики. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России снизились на 0,76%, до 61,20 доллара за баррель. Западно-техасская WTI упала на 1,33%, до 51,91 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии снизился против евро и доллара США, по-прежнему оставаясь в боковике с конца ноября на фоне противоречивых сил, которые не позволяют курсу рубля ни вырасти, ни упасть. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,03%, до 66,41 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» увеличилась на 0,04%, до 75,77 рубля за один евро.

Наш прогноз о продолжении падения мировых рынков акций, включая

российский, остается в силе.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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