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11.12.2018

Падение рынка акций РФ продолжится

Российский фондовый рынок на открытии торгов во вторник, вероятно, продолжит свое снижение на фоне преимущественно негативной динамики мировых рынков. При этом некоторую поддержку ему могут оказать начавшие отрастать после сильного падения накануне цены на нефть.
Накануне российский рынок пошел вниз вслед за мировыми площадками и нефтяными котировками. По итогам сессии понедельник индекс РТС упал до 2%, а индекс Мосбиржи снизился на 1,4%, пробив вниз психологический уровень в 2400 пунктов. Курс доллара вечером в понедельник рос на 20 копеек, а курс евро снижался не более чем на 5 копеек.
При этом основные американские фондовые индексы закрыли торговую сессию в плюсе в пределах 0,7% на фоне неплохой статистики по безработице в стране. Европейские биржи значительно упали в понедельник из-за новых сложностей в процессе Brexit. Так, в Великобритании отложили на неопределенный срок намеченное на 11 декабря голосование в парламенте страны по соглашению с Евросоюзом в рамках Brexit. При этом британский индекс FTSE 100 поддержало ослабление фунта до минимума за 1,5 года, которое является позитивом для британских компаний-экспортеров.
Азиатские индексы во вторник снижаются в среднем на 0,3%, продолжая отыгрывать негатив от задержания топ-менеджера китайской Huawei в Канаде, что затрудняет решение торговых противоречий между США и Китаем.
Мировые цены на нефть с утра начали немного отрастать после того, как накануне вечером они снижались более чем на 3% на фоне волатильности фондовых рынков.



Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club





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