Brent ориентируется на общие рыночные настроения

После нерешительных колебаний нефть сорта Brent возобновила снижение и снова нарушила целостность уровня 60, причем даже закрылась под этой отметкой накануне, потеряв свыше 1%. С утра во вторник котировки пытаются собраться с силами и вернуться за пределы психологически важного уровня, но попытки восстановления определенно выглядят слишком робкими, чтобы рассчитывать на внятное укрепление в краткосрочной перспективе.

Участники рынка продолжают отыгрывать свое разочарование в итогах саммита ОПЕК+. Игрокам явно не понравилось, что новая сделка вступит в силу уже в 2019 году, в качестве точки отсчета были взяты высокие октябрьские уровни, и нет четкого обозначения, кто на сколько сократит добычу, что усиливает неопределенность.

Также рынок нефти следит за динамикой интереса к риску, которого инвесторы не проявляют. Напротив, с этого фронта опасения лишь усиливаются на фоне выхода слабоватой статистики из Китая, которая настораживает инвесторов в контексте перспектив спроса на энергоносители.

Сегодня API опубликует свой еженедельный отчет, предшествующий официальному релизу, который, как правило, привлекает большее внимание участников рынка. Если запасы сырой нефти отразят сокращение, Brent может приподняться над 60, но для более устойчивого и масштабного отскока потребуется общее улучшение рыночных настроений.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ







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