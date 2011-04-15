Вероятный рост S&P500 на 5% уведет индекс Мосбиржи на исторические максимумы

Американские фондовые площадки начали вчерашние торги с резкого падения, тем самым похоронив наши ожидания роста российского рынка. В результате, Индекс Мосбиржи закрылся чуть ниже «круглой» отметки 2400.

Однако фондовая Америка, уйдя в район годовых минимумов, так же резко отскочила вверх и по основным индексам даже закрылась в небольшом плюсе. Сейчас на дневном графике S&P500 нарисовался нисходящий канал от середины октября. Если его нижняя граница не будет пробита, то вероятен отскок в район 2780 пунктов, что подразумевает рост более чем на 5%. Такое движение американского рынка вполне может спровоцировать подъем Индекса Мосбиржи в район исторических максимумов.

Вчера против российских бумаг сыграла и нефть, которая начала сыпаться вслед за «краснеющими» фондовыми площадками на фоне снижение интереса к рисковым активам. Но среднесрочно по нефти мы смотрим вверх, и район 65 долларов за баррель хотя бы ненадолго посетить она должна.

Сегодня с утра внешний фон складывается умеренно-позитивный. После закрытия фондовой секции Мосбиржи американские рынки хорошо подросли, хотя фьючерсы на индексы США сейчас торгуются в легком минусе. В тоже время более чем на доллар стала дешевле нефть.

Учитывая наблюдавшуюся в последнее время силу российского рынка и быстрый выкуп просадок, мы все-таки ожидает открытия рынка в небольшом плюсе и уход Индекс Мосбиржи выше 2400 пунктов. Дальнейший ход торгов будет определять внешним фоном. В расчете на отскок после вчерашнего падения можно попробовать купить Сбербанк, который не ушел ниже 190 руб, «Лукойл» и «Газпром».

На валютном рынке не ожидается никаких принципиальных изменений: пара доллар-рубль продолжит оставаться в коридоре 66-67, но сегодня попытается сместиться к нижней границе указанного диапазона.









Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР













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