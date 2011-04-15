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11.12.2018

Динамика интереса к риску дирижирует рынками

Торги в Азии во вторник прошли под знаком осторожного оптимизма, обусловленного сообщениями о возобновлении торговых переговоров между США и Китаем. Но отсутствие конкретики и масштаб разногласий, которые сторонам еще предстоит преодолеть, сдерживают проявление интереса к риску. Масла в огонь подливает ситуация в Европе, где итальянские власти продолжают дебаты по поводу целевого уровня дефицита бюджета, Мэй отменила голосование в парламенте по проекту соглашения о Брекзите, а во Франции, где продолжаются протесты «желтых жилетов» Макрон объявил чрезвычайное экономическое положение. Таким образом, надежд на заметное улучшение настроений в ходе европейских торгов по-прежнему нет.
Тем временем российский фондовый рынок открылся скромным повышением – индекс МосБиржи подрастает в пределах четверти процента, а РТС расположился немногим выше уровня начала сессии. Помимо неустойчивого внешнего фона, сдерживающее влияние на отечественные активы оказывает невнятная динамика цен на нефть – после вчерашней просадки ниже уровня 60, Brent никак не может привлечь покупателей и перейти к восстановлению. Пара доллар/рубль открылась небольшим гэпом вниз, но тут же принялась его заполнять и уже вернулась к уровням закрытия вчерашней сессии в районе 66,40 руб. На данный момент не ожидается резких движений курса рубля, который, похоже, продолжит консолидироваться в диапазоне 66-67.
Европейские валюты зализывают раны после вчерашней просадки. Фунт остается под отметкой 1.26 в ожидании развития событий вокруг Брекзита после того, как премьер, опасаясь своего поражения, перенесла голосование в парламенте. В Британии сегодня заявлен блок статистики по рынку труда – уровень безработицы, средняя зарплата и заявки на пособия по безработице. Еврозона публикует результаты исследования института ZEW по региону и Германии – оценка текущих экономических условий, индекс настроений в деловой среде, индекс экономических настроений. Слабые показатели – фактор риска для евро. В Штатах запланирована публикация данных по ценам производителей, а также второстепенные релизы – индекс делового оптимизма и индекс розничных продаж.



Натан Ламберт, руководитель департамента аналитики Global FX






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