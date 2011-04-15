Во вторник наблюдалась консолидация в области ниже уровня 1150 пунктов по индексу РТС. Несмотря на некоторое восстановление оптимизма в отношении торговых переговоров между США и КНР, обстановка на мировых рынках по-прежнему выглядит недостаточно определенной, чтобы говорить о «рождественском ралли». В итоге изменения цен высоколиквидных бумаг оказались разнонаправленными. Акции Лукойла (LKOH) подорожали на 1.8%, Аэрофлота (AFLT) – на 1.7%, Норникеля (GMKN) – на 0.9%. Тем временем Магнит (MGNT) подешевел на 2.4%, МТС (MTSS) – на 2.4%, ММК (MAGN) – на 1.9%.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Лензолото (LNZL) подорожали на 15.0%, ТГК-2 (TGKB) – на 7.5%, МРСК Урала (MRKU) – на 3.1%.

Фондовые индексы США закрылись разнонаправлено, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы повысились, по азиатским также наблюдается некоторое повышение.

Сегодня в начале торгов возможно повышение по индексу РТС под влиянием внешнего фона. Освобождение под залог финансового директора корпорации Huawei, ранее арестованной в Канаде, и высказывания президента США Д. Трампа в пользу налаживания диалога с КНР дали основания говорить об улучшении ожиданий, связанных с переговорами по вопросам торговли, что способствует восстановлению «спроса на риск» на рынках в целом. Между тем в ближайшее время на первый план может выйти противостояние Д. Трампа и конгресса – если компромисс по бюджету не будет найден до 21 декабря, станет вероятной приостановка работы правительства. На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое снижение по паре доллар-рубль, но выход из консолидации пока выглядит маловероятным.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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