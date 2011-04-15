Страх перед новой рецессией сковывает рынки

Рынок акций РФ закончил торги во вторник на негативной территории, несмотря на рост рынков в Азии, Европе и США. Похоже, что фактор искусственного политического давления на Россию со стороны консолидированного Запада сдерживает интерес к акциям российских компаний и ОФЗ.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний телекоммуникационного (-1,65%) и потребительского (-0,73%) и секторов.

Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 0,11% и закрылся на отметке 2394.26 пункта. Индекс РТС потерял 0,16% и остановился на уровне 1134.71 пункта на волне повышения курса рубля к доллару и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли на волне новых надежд, что американцы и китайцы может быть договорятся об условиях торговли, о чем в очередной раз сообщил в Twitter Д. Трамп. Несмотря на этот локальный оптимизм цены остаются в узком диапазоне. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России выросли на 1,35%, до 60,78 доллара за баррель. Западно-техасская WTI подскочила на 2,20%, до 52,12 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии вырос по отношению к доллару и евро, но по-прежнему остается в узком ценовом диапазоне на фоне неопределенности по поводу санкций США и консолидированного Запада. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии снизилась на 0,29%, до 66,46 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» упала на 0,57%, до 75,24 рубля за один евро.

Мы ожидаем продолжения падения мировых фондовых индексов, включая

российские.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital





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