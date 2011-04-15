API обещает резкое недельное снижение коммерческих запасов в США

Цены нефти и нефтепродуктов во вторник подрастали, частично отыграв снижение понедельника. Рост цены в конце торгов, а также подрастание с утра в среду можно связать с вышедшими данными от Американского института нефти (API). По их данным коммерческие запасы сырой нефти за неделю снизились сразу на 10,81 Мб. (Gasoline: -2,48Mб; Distillates: +712K; Запасы в Кушинге: +0,642 Мб). Если такое снижение произойдет, то тем самым будет сделана заявка на смену наблюдавшегося 2,5 тренда на рост запасов. Аналитики прогнозируют недельное снижение запасов на 2,99 Мб. Сегодня по расписанию увидим оперативные данные EIA.

Интересно будет увидеть также выходящую сегодня сводную таблицу от ОПЕК по оценкам добычи нефти в ноябре. Поведение цены нефти в ближайшие месяцы будет во многом зависеть от реальных изменений добычи нефти странами ОПЕК+. Россия по оценкам в ноябре добывала в среднем 11,37 Мб/д. Министр энергетики Александр Новак заявил, что объем добычи нефти в РФ в последнем месяце 2018 года будет эквивалентен добыче в октябре, сообщил Bloomberg. По данным ЦДУ ТЭК, среднесуточная российская добыча нефти и конденсата в октябре 2018 года составила 11,412 Мб/д. В январе планируется снизить добычу на 0,05-0,06 Мб/д по сравнению с октябрем. Напомним, что в соответствии с последним соглашением ОПЕК+ от 7 декабря Россия взяла на себя обязательство снизить производство на 2%, что соответствует сокращению на 228 тыс. баррелей в сутки. Страны ОПЕК+ ставят те же цели снижения добычи - таргетирование запасов, чтобы они не росли выше среднего пятилетнего уровня.

Значительной новостью рынка энергоносителей стал досрочный запуск третьей очереди Ямал-СПГ. Завод выходит на проектную мощность, и будет поставлять потребителям до 16,5 млн. тонн ГПГ в год. Это около 4% мирового рынка сжиженного природного газа. Потоки сжиженного газа будут пробивать себе дорогу по Северному морскому пути, расширяя его и делая все более привычным. В то же время над другим потоком стали нависать новые угрозы. США грозят применить санкции к компаниям участвующим в реализации проекта "Северный поток -2". Палата представителей конгресса США приняла резолюцию о противодействии строительству газопровода Северный поток – 2 и введении санкций. Документ принят всеми конгрессменами во вторник, 11 декабря. Нечистоплотно конечно, но ничего личного – просто борьба за самый перспективный европейский рынок. Хотя они и пытаются все прикрыть эфемерными угрозами от России. Так Госдеп считает, что Северный поток -2 является одним из проектов, которые позволят России обойти Украину и получить прямой доступ к крупнейшим европейским рынкам. По их мнению, проект "Турецкий поток" через Черное море также является политическим инструментом. Не надо быть провидцем, чтобы ожидать, что и далее судьба этих «потоков» будет оставаться непростой.







Подлевских Николай Аркадьевич, начальник аналитического отдела

АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"





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