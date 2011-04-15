Нефть не решается на более смелое восстановление

Во вторник нефть торговалась без энтузиазма, пытаясь определиться с вектором дальнейшего движения. По итогам дня Brent немного подросла, расположившись в районе 60,50, а на утренней сессии в среду сохраняет осторожный восходящий уклон, стремясь к отметке 61.

Накануне министр энергетики России Александр Новак заявил, что ведомство уже проработало график, согласно которому будет осуществляться сокращение добычи начиная с января. Несмотря на отсутствие конкретики, сам факт подготовки Москвы к выполнению условий новой сделки порадовал покупателей. Предположительно в январе по сравнению с октябрьскими уровнями будет добываться меньше на 50 тыс. баррелей в день. В октябре среднесуточная добыча в РФ составила 11,41 млн баррелей.

Тем временем API рапортовал о сокращении запасов более чем на 10 млн баррелей после прироста примерно на 5 млн неделей ранее. Если официальная статистика от Минэнерго подтвердит масштабное снижение запасов, котировки продолжат движение на север, и импульс может оживиться.

Дополнительную поддержку ценам оказывает осторожное восстановление интереса к риску. Учитывая все эти факторы поддержки, Brent должна была показать более агрессивное укрепление, но пока наблюдается, скорее, консолидация с восходящим уклоном. Это говорит о том, что участники рынка еще не до конца переварили и оценили неоднозначные итоги недавней встречи ОПЕК+.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ













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