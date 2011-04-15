Равнение на кризис в Европе и американскую инфляцию

В среду интерес к риску на фондовых площадках мира возвращается. Азия неплохо подросла на позитивных комментариях Трампа по поводу прогресса в торговых переговорах с Пекином. Также президент США назвал глупостью намерение Федрезерва повысить ставку на следующей неделе. Таким заявлением Трамп подогрел спрос на рисковые активы и надавил на доллар, который, впрочем, воздерживается от более глубокой просадки в преддверии отчета по инфляции в США. На рынках АТР в лидерах роста оказался японский Nikkei 225, который вырос на 2,15%, в том числе благодаря дальнейшему ослаблению иены.

Европейские фьючерсы торгуются с повышением в среднем на 0,4%. Но в свете растущих политических рисков в регионе рассчитывать на полноценное ралли вряд ли стоит. Итальянцы продолжают упрямствовать и не хотят сильно снижать целевой уровень дефицита бюджета, во Франции разгорается полноценный политический кризис, а напряженная обстановка в Британии только усугубляет общую картину.

Тем временем российские индексы открылись нейтрально. В первые минуты торгов индекс МосБиржи и РТС попытались немного подрасти, но вскоре ушли на отрицательную территорию на фоне отсутствия предлогов для укрепления. Нефть торгуется с очень скромным восходящим уклоном, которого явно недостаточно, чтобы вдохновить российских инвесторов на покупки. Рубль открылся гэпом вниз, но тут же развернулся и дешевеет к бивалютной корзине. Доллар/рубль продолжает топтаться над уровнем 66 руб., испытывая дефицит направленного импульса из-за неопределенности на рынке нефти и неоднозначных настроений по USD на форексе.

Ключевым событием сегодня станет публикация данных по инфляции в США. По прогнозам, в ноябре рост потребительских цен замедлился с 0,3% до 0,0% в месячном эквиваленте. Если так, ожидания рынков относительно повышения ставок ФРС продолжат снижаться и ударят по доллару. При этом ожидания ужесточения политики на следующей неделе остаются высокими.







Натан Ламберт, руководитель департамента аналитики Global FX















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