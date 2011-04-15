В центре внимания инвесторов – заседание ЕЦБ

Торговая динамика была разнонаправленной. Большинство бумаг закрылось в красной зоне. Лидерами роста стали акции Мегафона (MFON:RX 611, +4,09%) на новости о выкупе. Аутсайдерами стали акции Лукойла (LOKH:RX 5102, -3,13%). Пара USD/RUB, по прежнему, торговалась в диапазоне 66-67.

Сбербанк (SBER:RX 190,45, -1,10%) представил презентацию для инвесторов. Макроэкономическая часть презентации содержит ожидания незначительного ухудшения прогнозов по инфляции и динамике рубля, которые, на мой взгляд, можно считать оптимистичными. Они исходят из прогноза цены на нефть в $60-65 за барр. до конца 2020 г., что, во-первых, не исключает шоков, которые заметно бы повлияли на макроэкономические параметры, во-вторых, такая цена на нефть, на мой взгляд, не гарантирует сильного рубля и низкой инфляции из-за значительного влияния других факторов. Корпоративная часть презентации содержит разнонаправленные оценки динамики ключевых бизнес-ориентиров. Одним из драйверов роста банк видит вытеснение наличных платежей. Также банк нацелен на активное развитие дочернего бизнеса в сфере розничной торговли, развиваемого совместно с Yandex. Дивидендная политика подтверждена. Презентация, на мой взгляд, не оказывает влияния на котировки, динамика акций до конца года будет «наравне с рынком» и определяться событиями в России и в мире.

Ожидаю разнонаправленную динамику. Рынок будет следовать за внешним фоном, главными событиями будут заседание ЕЦБ, на котором не исключено обозначение ориентиров на ужесточение монетарной политики в 2019 году, и реакция на голосование в британском парламенте. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2350-2400 п. Ориентир по паре USD/RUB: 66,00-67,00.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»











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