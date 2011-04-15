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13.12.2018

В среду активность инвесторов на рынке акций оставалась под давлением

В среду активность инвесторов на рынке акций оставалась под давлением неопределенной динамики цен на нефть и рисков, связанных с Brexit (британские парламентарии объявили о голосовании по вопросу о доверии премьер-министру, которое в итоге завершилось благоприятно для Т. Мэй). В итоге изменения цен высоколиквидных бумаг оказались разнонаправленными. Подорожали МТС (MTSS, +3.7%), Норникель (GMKN, +1.2%), ВТБ (VTBR, +0.7%), ММК (MAGN, +0.5%). Тем временем акции Лукойла (LKOH) подешевели на 3.1%, Татнефти (TATN) – на 2.8%, АФК Система (AFKS) – на 1.9%.
Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Костромской сбытовой компании (KTSB) подорожали на 3.4%, Северо-Западного морского пароходства (SZPR) – на 2.9%, Лензолото (LNZL) – на 2.6%.
Фондовые индексы США прибавили в пределах 1%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы повысились, по азиатским также наблюдается повышение.
Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС. Признаки налаживания диалога между США и КНР в вопросах торговли способствуют восстановлению «спроса на риск» на рынках в целом. Британский парламент выразил доверие премьер-министру, что позволяет рассчитывать на продолжение работы над контролируемым выходом страны из состава ЕС (но не снимает рисков неконтролируемого выхода). На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации немногим ниже отметки 66.5 по паре доллар-рубль, во второй половине дня на ход торгов могут повлиять итоги заседания ЕЦБ - в сопутствующем комментарии могут быть озвучены планы в отношении выкупленных активов.



Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»





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