В среду активность инвесторов на рынке акций оставалась под давлением неопределенной динамики цен на нефть и рисков, связанных с Brexit (британские парламентарии объявили о голосовании по вопросу о доверии премьер-министру, которое в итоге завершилось благоприятно для Т. Мэй). В итоге изменения цен высоколиквидных бумаг оказались разнонаправленными. Подорожали МТС (MTSS, +3.7%), Норникель (GMKN, +1.2%), ВТБ (VTBR, +0.7%), ММК (MAGN, +0.5%). Тем временем акции Лукойла (LKOH) подешевели на 3.1%, Татнефти (TATN) – на 2.8%, АФК Система (AFKS) – на 1.9%.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Костромской сбытовой компании (KTSB) подорожали на 3.4%, Северо-Западного морского пароходства (SZPR) – на 2.9%, Лензолото (LNZL) – на 2.6%.

Фондовые индексы США прибавили в пределах 1%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы повысились, по азиатским также наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС. Признаки налаживания диалога между США и КНР в вопросах торговли способствуют восстановлению «спроса на риск» на рынках в целом. Британский парламент выразил доверие премьер-министру, что позволяет рассчитывать на продолжение работы над контролируемым выходом страны из состава ЕС (но не снимает рисков неконтролируемого выхода). На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации немногим ниже отметки 66.5 по паре доллар-рубль, во второй половине дня на ход торгов могут повлиять итоги заседания ЕЦБ - в сопутствующем комментарии могут быть озвучены планы в отношении выкупленных активов.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.