Цена на нефть: рождественские гадания

Инвесторы рынка нефти продолжают оценивать решение ОПЕК+ о сокращении с 1 января 2019 года совокупной добычи нефти на 1,2 млн. баррелей в день, имеющее целью ограничить рост избыточного предложения «черного золота» на мировом рынке и поддержать котировки, которые за последние пару месяцев снизились более чем на 30%.

Все эти новости нефтяные цены отыграли с резким повышением волатильности, продемонстрировав здоровый симптом изменяющегося рынка. В пятницу, после достижения согласия коалиции, котировки фьючерсов нефти марки Brent на лондонской бирже подскочили в моменте на 5,2% - до $63,11 за баррель, чтобы уже в понедельник закрыть торги с понижением практически на 3% на отметке $59,97, и вновь отрасти во вторник почти на $1, отыграв часть потерь предыдущей сессии благодаря крупномасштабным перебоям с нефтедобычей в Ливии, подъему фондовых рынков и котировками других сырьевых товаров, что связано с позитивными сигналами относительно американо-китайских торговых переговоров.

Вчера торговля фьючерсами на нефть Brent на Межконтинентальной бирже (ICE) в Лондоне открылась с гэпом в 32 цента и впоследствии котировки обосновались под отметкой $61 за баррель, показывая рост на 0,8%, тогда как фьючерсы на нефть WTI на NYMEX подросли на 0,9% - до $52,10 за баррель, но под закрытие торгов оба бенчмарка растеряли набранные очки.

Временно динамику цен на рынке нефти «оживили» новые данные по запасам сырой нефти в США от Американского института нефти (API), которые показали резкое снижение запасов за прошлую неделю на 10,2 млн баррелей после роста на 5,4 млн неделей ранее. А поданным Минэнерго США, запасы сократились всего на 1,2 млн баррелей.

Котировкам эталонных сортов нефти пока так и не удается покинуть 4-х долларовый диапазон последних пары недель: в границах поддержки и сопротивления $59-63 и $50-54 за баррель для марки Brent и WTI соответственно.

Такая динамика цен может свидетельствовать о двух факторах: либо инвесторов не удовлетворило снижение добычи ОПЕК+ на 1,2 млн. баррелей в день вместо обозначенных ранее 1,5 млн., либо над рынком довлеют другие «медвежьи» риски, такие, например, как возможность замещения объемов сокращения коалиции увеличением добычи нефти в США.

Нам же с вами не остается ничего другого, как только ждать… Ждать наступления Нового года и Рождественских и праздников, когда в период святочных гаданий можно будет попробовать перепроверить прогнозы авторитетных специалистов.







Геннадий Попов, аналитик компании «ФинИст»











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