По итогам торгов среды рубль снизился по отношению к основным мировым валютам. И если доллар прибавил лишь символические 0,05%, закончив день чуть ниже 66,4 рубля, то евро смогла вырасти на 0,5%, до 75,5 рубля, что обусловлено уверенной динамикой пары EUR/USD на международном валютном рынке. При этом российская валюта так и не получила поддержки со стороны рынка энергоносителей, где игроков разочаровали данные Минэнерго США по запасам углеводородов. В результате пара доллар/рубль провела день в узком диапазоне 66,2 – 66,4, с неудачными попытками в ходе торгов пробить одну из границ коридора.

Сегодня с утра внешний фон для российской валюты умеренно позитивный. Основным фактором может стать динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent предпринимает попытку роста от уровня 60 долларов за баррель. Однако, этого вряд ли хватит для уверенной восходящей динамики рубля. Наиболее вероятно, что в начале дня доллар и евро чуть отступят от уровней закрытия среды, после чего перейдут в консолидацию. Если рынок энергоносителей не даст поводов к направленному движению, в ходе сессии рубль продемонстрирует боковое движение, закрывшись вблизи утренних значений, а пара доллар/рубль удержит позиции в диапазоне 66,2 – 66,6 рубля. Этому также будет способствовать снижение активности игроков в преддверии пятничного заседания ЦБ РФ, где будет приниматься решение по ставке и рассматриваться вопрос о возобновлении покупок валюты в пользу Минфина.







Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка





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