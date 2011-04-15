Инвесторы РФ ждут итоги заседаний ЦБ РФ, еврозоны и США

Рынок акций РФ закончил торги в среду со снижением на волне ожидания решения ЦБ РФ по процентным ставкам, а также заявлениям американского парламента о том, что он призывает правительство Д. Трампа покончить с газопроводом «Северный поток-2». Дополнительным сдерживающим фактором является ожидание итога заседания ФРС и ЕЦБ, которые могут определить действия двух крупнейших мировых ЦБ на следующий год.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний нефтегазового (-1,15%) и энергетического (-0,65%) и секторов.

Индекс ММВБ закончил торги падением на 1,00% и закрылся на отметке 2370.35 пункта. Индекс РТС снизился на 0,79% и остановился на уровне 1125.78 пункта на фоне разнонаправленной динамики курса рубля к доллару и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли на фоне надежд, что решение ОПЕК+ по снижению объемов добычи сырой нефти поддержит цены на сырую нефть. Но при этом котировки черного золота остаются в узком диапазоне. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 1,00%, до 60,80 доллара за баррель. Западно-техасская WTI подскочила на 0,72%, до 51,98 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии торговался разнонаправленно против доллара и евро, но в целом оставаясь в боковом диапазоне в ожидании решений ЦБ РФ, ЕЦБ и ФРС по процентным ставкам.

Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии снизилась на 0,10%, до 66,31 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» выросла на 0,32%, до 75,38 рубля за один евро на волне роста пары евродоллар на рынке форекс.

Сохранение основной процентной ставки ЦБ РФ на прежнем уровне вряд ли окажет поддержку рынку акций России.





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