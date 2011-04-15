Рубль готов к резким движениям с евро на фоне заявлений Марио Драги

В среду, 12 декабря, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 3 коп. (-0,05%), до 66,38 руб., курс евро – на 37 коп. (+0,50%), до 75,52 руб.

Курс рубля открылся ростом, но к закрытию торговой сессии был вынужден сдать свои позиции иностранным валютам на фоне коррекции цен на нефть и укрепления единой валюты на рынке Форекс.

Трейдеров также не порадовал один из провалившихся аукционов Минфина РФ. За четырехлетние ОФЗ ведомство выручило 4,703 млрд руб. из запланированных 5,0 млрд руб. За трехлетние из 16 млрд руб. удалось продать на 8,929 млрд руб. При чем спрос на них составил 40,5 млрд руб.

В четверг на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе на 0,33%. Так как цена на неё находится в боковом тренде, то рублевые пары проигнорируют её незначительный рост. Нефть марки Brent торгуется у нижней границы восходящего канала на отметке $59,25 за баррель. Есть риски, что в первой половине дня цена спустится к нему, чтобы взять разгон и отскочить от него. Цена на черное золото может и не снижаться. Ей достаточно постоять на уровне $60,42 до американской сессии. Если цена устоит, то укрепление рубля возобновится.

В центре внимания участников рынка сегодня будет заседание ЕЦБ и пресс-конференция главы европейского регулятора Марио Драги. От рублевых пар жду ценовых колебаний в пределах 35 копеек и закрытий около вчерашних уровней на отметках 66,38 руб. за доллар США и 75,52 руб. за евро. Консолидация по рублевым парам затянулась, поэтому в ближайшие дни стоит ожидать резких колебаний.







Владислав Антонов, аналитик Альпари









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