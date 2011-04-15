Нефть в ожидании драйвера

Нефть по-прежнему стабильна, если не считать кратковременных всплесков волатильности, которая тоже носит сдержанный характер. Накануне Brent попыталась приподняться над уровнем 61, но в конечном итоге даже утратила отметку 60, которую тестирует на утренних торгах в четверг.

Данные Минэнерго не смогли вдохновить инвесторов на покупки. Согласно официальным данным, на прошлой неделе запасы сырой нефти в США сократились всего на 1,2 млн баррелей – это меньше прогнозов и гораздо хуже оценки API, которая указала на падение объемов свыше 10 млн баррелей.

Но главной головной болью для рынка «черного золота» остается осадок от саммита ОПЕК. Многие уверены, что объявленных объемов сокращения поставок будет недостаточно, чтобы восстановить баланс спроса и предложения на мировой арене, в том числе и на фоне роста сланцевой добычи в Штатах.

Также нефтяным ценам не помогает оптимизм инвесторов на фондовых площадках мира. Интерес к риску вернулся на фоне оптимистичных заявлений Трампа по поводу торговых переговоров с Китаем. Однако в лучшем случае покупки в сегменте рисковых активов способны ограничить потенциальное давление на Brent на данном этапе, когда инвесторы определяются с дальнейшим вектором движения.

В ближайшей перспективе котировкам необходимо прочно закрепиться над уровнем 60, чтобы снова вернуться за пределы 61. Однако, скорее всего, пока цены продолжат бесцельно колебаться внутри тесного диапазона, пока на рынке не появится значимый драйвер.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ















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