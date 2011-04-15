ЦБ попытается сдержать натиск на рубль

Торговая динамика была разнонаправленной. Индекс Мосбиржи удержался выше 100-дневной скользящей средней. Лидерами роста стали акции Ленты (LNTA:RX 204, +3,24%), которые долгое время до этого снижались. Аутсайдерами стали привилегированные акции Татнефти (TATNP:RX 520, -2,05%). Пара USD/RUB, по-прежнему, торговалась в диапазоне 66-67.

В фокусе заседание Совета директоров Банка России. Неопределенность мнений участников рынка относительно ставки сохраняется. 2/3 экспертов выступают за сохранение ключевой ставки на фоне отсутствия сильных сдвигов в инфляции и производстве. Стабильным остается и курс доллар-рубль. Однако, причины, которые могут побудить ЦБ ужесточить политику, имеются. ФРС на декабрьском заседании, скорее всего, повысит ставку. Это сделает рубль менее привлекательной валютой. Нефть упала на 30% с предыдущего максимума, из-за чего снизятся доходы от её экспорта. В новом году ЦБ начнет покупать валюту на рынке в объеме порядка 7% от торгового оборота, создавая дополнительное давление на курс. Повышение НДС вызовет рост инфляции на 0,2-0,3 п.п. Таким образом, ставку, скорее всего, придется повысить либо на ближайшем заседании, чтобы упредить и смягчить негативные последствия от повышения инфляции и сдержать натиск на рубль, либо на следующем. Но тогда, вероятнее всего, повышение будет запоздалым, курс USD/RUB к тому времени подскочит к 70 или выше из-за оттока нерезидентов из ОФЗ. Я полагаю, что сегодня ЦБ повысит ключевую ставку на 0,25 п.п.

Ожидаю разнонаправленную динамику. Динамика будет зависеть от внешнего фона. Из важной статистики: данные по промпроизводству и розничным продажам в Китае и США. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2350-2400 п. Ориентир по паре USD/RUB: 66,00-67,00, в случае сохранения ставки возможно ослабление рубля в диапазон 67-68.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»





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