Рынок РФ ждет решения ЦБ РФ по процентным ставкам

Рынок акций РФ закончил торги в четверг на положительной территории на волне позитивной динамики на рынках Европы и США. Стимулом к этому являются надежды, что Пекин и Вашингтон договорятся по условиям торговли, а центральные банки – ЕЦБ и ФРС вряд ли будут спешить в новом году повышать процентные ставки.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний потребительского (+0,95%) и машиностроительного (+0,87%) и металлургического (+0,68%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги ростом на 0,34% и закрылся на отметке 2378.50 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,32% и остановился на уровне 1129.35 пункта на волне повышения курса рубля к доллару США и евровалюте.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ подросли в ожидании подробностей о сроках начала процесса сокращения объемов добычи сырой нефти ОПЕК+. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России выросли на 0,20%, до 60,27 доллара за баррель. Западно-техасская WTI прибавила на 0,35%, до 51,33 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии получил поддержку на волне общего спроса на рискованные активы, включая ОФЗ. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии снизилась на 0,10%, до 66,35 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» упала на 0,42%, до 75,20 рубля за один евро.

Инвесторы ожидают решения ЦБ РФ в пятницу по денежно-кредитной политике.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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