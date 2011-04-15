Рынок ждет решения Банка России, но на курс рубля оно не повлияет

В четверг, 13 декабря, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 14 коп. (-0,22%), до 66,22 руб., курс евро – на 29 коп. (-0,39%), до 75,23 руб.

Торги на Московской бирже открылись небольшим снижением, после чего рубль незначительно ослабился на фоне дешевеющей нефти, курс доллар достиг отметки 59,31 руб. На американской сессии рубль отыграл все потери у иностранных валют и вышел в плюс на восстановлении нефтяных котировок на 4,5%, до $61,99.

Укрепление рубля против единой валюты было сильнее, чем к доллару. Этому способствовало ослабление единой валюты на рынке Форекс во время пресс-конференции главы Европейского центрального банка Марио Драги. В своём выступлении он отметил, что в последнее время макроэкономические данные были слабее ожиданий.

Европейский регулятор незначительно скорректировал прогнозы ВВП на 2018-2019 года в сторону снижения. Такое изменение прогноза роста экономики еврозоны Марио Драги увязал с ослаблением внешнего спроса, неопределенностью из-за геополитических факторов, а также торговыми войнами и волатильностью на финансовых рынках.

В пятницу, 14 декабря, на торгах в Азии нефть сорта Brent торгуется со снижением. На нефтяном рынке наблюдается коррекционное движение к вчерашнему росту(-1%). Снижение цен на нефть указывает на то, что торги на Московской бирже откроются небольшим ростом по рублевым парам.

После открытия торгов на внутреннем валютном рынке не стоит ожидать высокой активности, так как многие участники рынка ждут итогов заседания Банка России и сроков его возвращения на рынок с целью покупок валюты в пользу Минфина РФ.

Больше пяти лет я слежу за реакцией рынка на заседание ЦБ РФ и пришел к выводу, что оно не оказывает никакого влияния на динамику курса рубля. На него оказывают гораздо большее влияние внешние факторы.

Также многих участников рынка волнует вопрос, когда на внутренний рынок выйдет регулятор для покупки валюты. Хочу вас тоже успокоить. Не стоит волноваться за выход ЦБ РФ на рынок. Ранее его объёмы составляли примерно $250 млн долларов, тогда как торговый объем в паре USDRUB_TOM составляет от $2,5 млрд до $5,0 млрд. За последние 90 торговых дней средний объем составил $3 млрд. Легко увидеть, что $250 млн от него составляют 8,33%. ЦБ покупает валюту частями в течение дня, поэтому вы даже не заметите его присутствие на рынке и влияния на курсы валют.

Пара доллар/рубль очень долго находится в боковом тренде. Рискну предположить, что на американской сессии курс доллара снизится до отметки 65,68 руб. Делаю ставку на то, что ЦБ РФ не ослабит рубль, а цена на нефть марки Brent к закрытию дня восстановится до отметки $64,36 за баррель. Юридические лица продолжают наращивать короткие позиции по доллару. Для пары евро/рубль ближайшая цель находится на уровне 74,65 руб.









Владислав Антонов, аналитик Альпари







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