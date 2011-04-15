Рынок акций РФ стартует "в минусе" на фоне нового скепсиса в отношении разрешения конфликта между США и Китаем

Российский фондовый рынок в пятницу, вероятно, откроется "в минусе" на фоне возобновившегося падения цен на нефть и нового скепсиса относительно перспектив разрешения торгового конфликта между США и Китаем.

В четверг российский рынок смог несколько подрасти на внешнем позитиве и подъеме цен на нефть выше отметки в $61 за баррель марки Brent. Индекс Мосбиржи по итогам сессии укрепился на 0,34%, до 2378,50 пункта, индекс РТС - на 0,32%, до 1129,35 пункта. Курс доллара вечером в четверг снижался чуть менее, чем на 10 копеек, курс евро — на 20 копеек.

Основные фондовые индексы США накануне завершили торги разнонаправленно на фоне очередных сомнений инвесторов относительно перспектив урегулирования торгового конфликта с Китаем.

Ранее участники рынка были воодушевлены информацией о том, что Китай может смягчить свою промышленную политику и открыть более широкий доступ на свой рынок для иностранных компаний. Кроме того, президент США Дональд Трамп не исключил вероятность проведения новой встречи для обсуждения торговых вопросов на самом высшем уровне. Вместе с тем, пока так и не достигнуто конкретное торговое соглашение, нервозность и волатильность на рынке сохраняется

Биржи Европы также закрылись снижением по основным фондовым индексам, которое составило в пределах 0,3%. Негатив на рынок привнесли заявления главы ЕЦБ Марио Драги относительно перспектив роста ВВП региона. Финансовый регулятор ухудшил свой прогноз по ВВП еврозоны на 2018 год до 1,9% с 2%, а на 2019 год — до 1,7% с 1,8%. Это связано с ростом геополитических рисков, протекционизмом и волатильностью на мировом рынке. ЕЦБ также ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 0% и заявил о финише программы выкупа активов в 2018 году. Хорошей новостью для европейских рынков стало решение властей Италии снизить дефицит бюджета на следующий год год с 2,4% до 2,04% от ВВП.

Азиатские индексы в пятницу теряют в пределах 2%. Цены на нефть также пошли вниз, корректируясь к активному росту предыдущего дня, который произошел на фоне прогноза МЭА о сокращении добычи нефти странами вне ОПЕК.







Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club











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