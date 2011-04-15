Индекс Мосбиржи консолидируется у отметки 2300 п. до конца недели

Неделя завершилась на отрицательной территории. Лидерами роста стали акции Мегафона (MFON:RX 626,8, +1,59%), мажоритарный акционер которого готовится объявить оферту миноритариям. Аутсайдерами стали обыкновенные акции Сбербанка (SBER:RX 184,93, -2,24%). Пара USD/RUB, по-прежнему, торговалась в диапазоне 66-67.

Банк России повысил ключевую ставку. Решение регулятора совпало с нашим прогнозом. Повышением ставки ЦБ защитил рубль от резкого падения, которое грозило бы российской валюте в случае новой волны продаж рублевых облигаций нерезидентами. Отток, в свою очередь, был бы спровоцирован сокращением разрыва между доходностью долларовых и рублевых облигаций. Отток уже идет, иностранные инвесторы вывели $180 млн из фондов, ориентированных на Россию, за прошлую неделю. Повышение ставки, на мой взгляд, не вернет эти деньги до Нового года. Вслед за повышением ключевой ставки Минфин, вероятнее всего, повысит доходность по ОФЗ (иначе повышение ставки не имеет смысла), это обойдется государству не менее чем в 30 млрд руб. Однако долговая нагрузка сейчас низкая, поэтому рост долга не несет серьезных рисков для бюджета в ближайшие 2-3 года. Пара USD/RUB до конца года останется, вероятнее всего, в коридоре 66-68.

Ожидаю негативную динамику. Внешние площадки демонстрируют снижение, в России рынок будет следовать в том же тренде. Поддержкой по индексу Мосбиржи видится отметка 2300 п. до конца недели. Ориентир по паре USD/RUB: 66,00-67,00.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»







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