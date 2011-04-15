В пятницу в секторе высоколиквидных бумаг наблюдалась коррекция вниз под давлением внешних факторов. Глобальные инвесторы сократили «спрос на риск» после выхода пессимистичных оценок ЕЦБ в отношении перспектив экономики еврозоны и слабых (относительно прогнозов) данных по экономике Китая. Кроме того, сообщение ЦБ РФ о возобновлении покупки валюты в рамках «бюджетного правила» в январе (несмотря на повышение ключевой процентной ставки) стали поводом к ослаблению рубля, что также косвенно негативно повлияло на спрос на российские ценные бумаги. В итоге Сбербанк (SBER) подешевел на 2.2%, МосБиржа (MOEX) – на 1.7%, НЛМК (NLMK) – на 1.6%, Татнефть (TATN) – на 1.3%, Газпром (GAZP) – на 0.7%.

Во втором эшелоне наблюдались разнонаправленные движения цен. Аптечная сеть 36.6 (APTK) подорожала на 12.4%, Северо-Западное морское пароходство (SZPR) – на 4.3%. Тем временем Электроцинк (ELTZ) подешевел на 11.6%, Костромская сбытовая компания (KTSB) – на 7.3%.

Фондовые индексы США понизились в среднем на 2%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским пока не сложилось единой динамики движения.

Сегодня в начале торгов возможна приостановка коррекции вниз по индексу РТС – обстановка на внешних рынках стабилизировалась, оснований для усиления продаж не наблюдается. Вместе с тем. основные факторы, сдерживающие приток капитала на развивающиеся рынки (денежная политика мировых центробанков, «торговые войны», признаки «охлаждения» в крупных экономиках, геополитические риски), остаются в силе и пока не позволяют говорить о возобновлении устойчивого роста. На валютном рынке в начале торгов возможна приостановка наметившегося движения вверх по паре доллар-рубль, но «тестирование» отметки 67.0 в ближайшее время выглядит вероятным сценарием с учетом повышения по индексу доллара (DXY).







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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