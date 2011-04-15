Рубль не получил поддержки, несмотря на повышение ставок ЦБ РФ

Рынок акций РФ закончил торги в пятницу на негативной территории на волне возобновления падения мировых фондовых индексов. Это произошло под влиянием публикации данных экономической статистики Китая, которые подтверждают продолжение торможения местной экономики. Также на динамику акций оказало отрицательное влияние решение ЦБ РФ повысить основную процентную ставку на 0,25%, до 7,75%.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний финансового (-1,08%), энергетического (-0,72%) и

металлургического (-0,54%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 0,54% и закрылся на отметке 2365.69 пункта. Индекс РТС упал на 1,14% и остановился на уровне 1116.50 пункта на фоне небольшого снижения курса рубля к доллару и евровалюте.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ падают на волне опасений того, что замедление роста китайской экономики окажет негативное влияние на рост мировой экономики, что может привести к падению спроса на сырую нефть на мировом рынке. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России снизилась на 1,32%, до 60,64 доллара за баррель. Западно-техасская WTI упала на 1,83%, до 51,62 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии снизился против евро и доллара, несмотря на решение ЦБ РФ повысить процентные ставки. На его курс по-прежнему оказывает негативное влияние ожидание нового давления консолидированного Запада и слабый спрос на рублевые активы, а также в целом снижение интереса к валютам стран с развивающейся экономикой. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,75%, до 66,72 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» прибавила 0,09%,

до 75,30 рубля за один евро.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital







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