Рынок акций РФ продолжит снижение

Торги понедельника на российском фондовом рынке могут начаться снижением на фоне преимущественного негатива на мировых рынках, связанного публикацией слабой экономической статистики в Европе и Азии.

Российский рынок акций в пятницу снизился на фоне внешнего негатива и неуверенной динамики мировых цен на нефть. По итогам торговой сессии индекс Мосбиржи сократился на 0,54%, до 2365,69 пункта, а индекс РТС - на 1,14%, до 1116,50 пункта.

Основные фондовые индексы США в пятницу потеряли более 2% после публикации слабой статистики по экономике Азии и Европы. Так, объем промпроизводства в Китае в ноябре вырос на 5,4%, тогда как на рынке ждали его роста на 5,9%. Розничные продажи в стране увеличились на 8,1%, хотя ожидалось ускорение роста до 8,8%.

А в Европе композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг в декабре, по предварительным данным, снизился до 51,3 пункта, тогда как на рынке прогнозировали рост показателя до 52,8 пункта.

Европейские биржи в пятницу закрыли торги сползанием вниз на 0,5-0,9% по основным индексам. Азиатские индексы в понедельник не показывают единой динамики. Мировые цены на нефть символически подрастают после того, как в пятницу они падали на 3% на фоне укрепления доллара и волатильности на мировых фондовых рынках. На нефтяные котировки также повлияли данные по числу буровых установок в США - за неделю их количество сократилось на четыре, до 873 штук, что несколько сдерживало падение нефтяных цен.







Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.