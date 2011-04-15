Рубль учел решение ЦБ РФ, готов к заседанию ФРС, ориентируется на нефть

В пятницу, 14 декабря, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 52 коп. (+0,79%), до 66,76 руб., курс евро – на 24 коп. (+0,32%), до 75,47 руб.

По итогам пятничного заседания Банк России повысил ключевую ставку на 0,25%, до 7,75%. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции заявила, что регулятор начнет покупки валюты в полном объеме для Минфина с 15 января 2019 года. Пара доллар/рубль отреагировала небольшим снижением к отметке 66,23 руб.

Торги по рублёвым парам завершились ростом. Рубль подешевел к доллару США сильнее, чем к евро. Пятничное ослабление евро было обусловлено публикацией разочаровывающих данных по индексам деловой активности в сфере производства и услуг в еврозоне и Германии, а также ралли американской валюты на фоне благоприятной статистики по розничным продажам и промпроизводству в США. Пара евро/доллар снизилась на 88 пунктов, до 1,1270. Курс доллара вырос до 66,70 руб., курс евро – до 75,50 руб. с 74,82 руб.

В понедельник, 17 декабря, нефть торгуется в небольшом плюсе. Она находится в коррекционной фазе с 29 ноября. Восходящий канал имеет ценовой диапазон в 9%. Сейчас цена находится в нижней части канала. Технические индикаторы на четырехчасовом таймфреме указывает на удорожание нефти. Без негативных новостей для нефтяного рынка по времени индикаторы будут на стороне покупателей до 19 декабря.

В центре внимания участников рынка на этой неделе находится макростатистика из США (уровень безработицы в среду, ВВП, заседание ФРС США). По прогнозам ожидается незначительное ухудшение показателей. В среду американский Федрезерв должен поднять процентную ставку на 25 базисных пунктов, до диапазона 2,25%-2,50%. В этот же день состоится пресс-конференция главы ФРС США Джерома Пауэлла. Повышение ставки учтено рынком, поэтому рубль должен нормально пережить заседание Федрезерва.

Пока цена на нефть сорта Brent торгуется выше отметки $59,30, трейдеры будут ожидать от неё отскока вверх. Рубль охотно реагирует на повышение нефтяных котировок, поэтому по прогнозу на сегодня ожидаю снижения курса доллара до 66,38 руб. в рамках коррекции к пятничному росту. От пары евро/рубль жду снижения до 75,15 руб.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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