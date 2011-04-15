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17.12.2018

Рынок нефти всерьез обеспокоен перспективами мировой экономики

На минувшей неделе нефть марки Brent потеряла в цене более 2%, показав довольно агрессивный спад в пятницу. Котировки финишировали немногим выше уровня 60 и в понедельник пытаются определиться с вектором дальнейшего движения, застыв в нерешительности.
Примечательно, что рынок не отреагировал на новые признаки спада активности на сланцевых месторождениях США. Так, после сокращения на 10 единиц неделей ранее (максимально с апреля 2016 года), на прошлой неделе число действующих буровых в стране снизилось еще на 4 штуки, достигнув минимального с середины октября значения 873. А добыча тем временем снизилась с рекордного максимума до 11,6 млн баррелей в день.
Основная причина замедления активности – рост себестоимости добычи в Штатах, которая с начала года повысилась на 13% и, вероятно, продолжит расти. Однако пока рынок не реагирует на бычьи сигналы с этого фронта, сосредоточившись на сомнительной сделке ОПЕК+ и угрозе замедления мировой экономики. Причем второй фактор сдерживает проявление интереса к рисковым активам в целом по мере поступления негативных сигналов со стороны экономической статистики.
На предстоящей неделе сырьевой сегмент продолжит следить за общими настроениями инвесторов, динамикой доллара, который прилично вырос в пятницу и оказал дополнительное давление на нефтяные цены, а также за статистикой из Штатов – масштабное сокращение запасов сырой нефти и дальнейшее снижение добычи сможет оказать определенную поддержку Brent в отсутствие экономических шоков.



Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ




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