Ожидаем роста котировок телекомов

Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста стали акции Северстали (CHMF:RX 957,9, +2,32%). Аутсайдерами стали акции ММК (MAGN:RX 44,555, -4,64%), поводом послужило закрытие реестра на дивиденд. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 66-67.

СД Газпромнефти (SIBN:RX 363,1, +0,08%) рассмотрел итоги и планы. Объем добычи оценивается в 92,8 млн тонн. Прогноз производства на 2019 год не обнародован, есть предположение, что добыча не будет сокращаться, несмотря на соглашение ОПЕК+ (на уровне Минэнерго решения еще нет). Газпромнефть сосредоточится на разработке крупных проектов на Сахалине и в Арктике мощностью более 900 млн тонн. Объем капзатрат на 2019 год оценивается в 351 млрд рублей. Реакция рынка нейтральная, полагаю, что динамика котировок акций будет опережающей к сектору, если подтвердится предположение о том, что соглашение ОПЕК+ не затронет, либо в минимальной степени повлияет на уровень добычи.

Минэкономразвития не ожидает ослабления рубля. Глава ведомства сообщил об отсутствии влияния покупок ЦБ на курс в начале года. Я полагаю, что ожидания инвесторов совпадают с прогнозом, иначе мы бы увидели сильную реакцию на новость о возобновлении покупок. Вклад ЦБ в увеличение торговых оборотов составит не более 5-7%, этот объем рынок переварит без роста курса. Полагаю, что в 1-м квартале пара USD/RUB не поднимется выше 70.

Ожидаю разнонаправленную динамику. Полагаю, что рынки сохранят спокойствие в преддверии заседания ФРС. Лучшую динамику могут продемонстрировать акции компаний мобильной связи, в частности, МТС. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2350-2370 п. Ориентир по паре USD/RUB: 66,00-67,00.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»











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