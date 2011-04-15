Рост волатильности на рынках

В понедельник инвесторы не проявляли высокой активности в секторе высоколиквидных бумаг, ожидая потока новостей в течение недели, включая решение ФРС США по базовой процентной ставке и сопутствующего комментария (20.12). Спрос был сосредоточен преимущественно в металлургическом секторе, компании которого характеризуются стабильным потоком дивидендных выплат. Так, акции Северстали (CHMF) подорожали на 2.3%, НЛМК (NLMK) – на 1.4%, Норникеля (GMKN) – на 1.4%. ММК (MAGN, -4.6%) закрылся в минусе, но это объясняется закрытием реестра акционеров – бумаги компании с понедельника торгуются «без дивидендов» (2.114 руб. на акцию) в режиме Т+2. Алроса (ALRS) подешевела на 1.5%, Сбербанк (SBER) – на 1.4%, Газпром (GAZP) – на 1.2%.

Во втором эшелоне вновь наблюдались разнонаправленные движения цен. Обыкновенные акции Магаданэнерго (MAGE) подорожали на 7.6%, Красного Октября (KROT) – на 4.3%. Тем временем Электроцинк (ELTZ) подешевел еще на 13.8%, корпорация Иркут (IRKT) – на 5.7%.

Фондовые индексы США понизились более чем на 2%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются разнонаправлено. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским также наблюдается коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС под давлением внешнего фона. Снижение на фондовом рынке США, во многом связанное с техническими факторами (пробой вниз уровня 2600 пунктов по индексу S&P 500, по всей вероятности, спровоцировал срабатывание защитных стоп-приказов), сегодня дополнилось усилением продаж на азиатских фондовых площадках - поводом могло стать выступление председателя КНР Си Цзиньпина, в котором участники рынка не обнаружили прямых указаний на планы по стимулированию экономики. На валютном рынке в начале торгов возможно возобновление повышения по паре доллар-рубль из-за сокращения «спроса на риск» на фоне роста волатильности на рынках в целом.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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