На глобальных рынках по-прежнему преобладают негативные настроения. В ходе вчерашних торгов распродажи на фондовых площадках продолжились, а американские фондовые индексы потеряли еще 2,1-2,3%. Индекс S&P 500 приближался вчера к отметке в 2530 пунктов, обновив минимумы этого года, а снижение индекса от максимумов в конце сентября составило уже около 14% (в последний раз коррекция сопоставимая по масштабам наблюдалась в конце 2015 – начале 2016 г., когда на фоне слабости сырьевых рынков и заметных проблем в emerging markets индекс S&P 500 снижался на 16%).

Текущая неделя, по большому счету, является последней полноценной неделей в этом году (на следующей неделе, в связи с рождественскими праздниками объемы торгов, вероятно, уже будут заметно ниже). Сегодня по случаю 40-ой годовщины политики реформ и открытости в Китае ряд участников рынка ожидал, что в своем выступлении лидер Китая Си Цзиньпин сделает акцент на необходимости вести диалог с торговыми партнерами (в первую очередь с США), что может дать надежду на новый импульс в переговорах по вопросу торгового соглашения, но какой-либо принципиально новой информации инвесторы не получили.

Из ключевых событий до конца года, безусловно, выделяется заседание Федрезерва, итоги которого будут опубликованы завтра вечером. Отметим, что, согласно фьючерсам на ставку, рынок теперь оценивает вероятность ее поднятия всего в 64% (на конец ноября оценка составляла 78%). Мы по-прежнему считаем, что сценарий повышения ставки ФРС в декабре является базовым, и основное внимание собираемся уделить обновленным прогнозам FOMC по дальнейшей динамике ставок («точечная диаграмма»). Последние комментарии представителей регулятора (заявления о том, что текущий уровень ставок лишь немного ниже нейтрального) можно считать смягчением риторики, и, если данная идея найдет отражение в изменении точечной диаграммы, спрос на рисковые активы под конец года может несколько восстановиться.

Российский рынок акций в понедельник продолжил оставаться под давлением, а индекс Мосбиржи потерял около 0,3%. Краткосрочную динамику российского рынка по-прежнему в большей степени определяют внешние факторы. Учитывая распродажи на глобальных рынках, сегодня индекс Мосбиржи может попытаться обновить минимумы декабря, вернувшись в район 2330-2350 пунктов. Среднесрочно мы считаем текущие уровни привлекательными по большинству бумаг.









Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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