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18.12.2018

Рубль замер в ожидании новых потрясений

Рынок акций РФ закончил торги в понедельник на отрицательной территории на волне негативных настроений, связанных с ожиданием торможения роста мировой экономики и торговыми войнами, инспирированными США.
В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции
компаний нефтехимического (-1,12%), энергетического (-0,62%) и
телекоммуникационного (-0,53%) секторов.
Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 0,28% и закрылся на отметке 2359.13 пункта. Индекс РТС потерял 0,27% и остановился на уровне 1113.44 пункта на волне ослабления курса рубля к доллару и евро.
Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ снижаются, хотя по-прежнему остаются в довольно узком диапазоне. Их поддерживает уменьшение объемов добычи сырой нефти ОПЕК+, призванное стабилизировать цены, но оказывает давление мрачная перспектива снижения роста мировой экономики, а значит, и спроса на сырую нефть. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России снизились на 0,43%, до 60.02 доллара за баррель.
Западно-техасская WTI упала на 1,38%, до 50,76 доллара за баррель.
На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии снизился против евро и доллара. Главной причиной оказываемого на него давления является ожидание возобновлений покупок иностранной валюты ЦБ РФ в начале нового года. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии прибавила 0,06%, до 66,78 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» выросла на 0,36%, до 75,73 рубля за один евро.
Мы продолжаем ожидать общей боковой динамики курса рубля до заседания ФРС, а также, вероятно, и вообще до конца месяца, так как инвесторы полагают, что ЦБ РФ начнет покупки валюты уже после новогодних праздников. Кроме этого, есть вероятность повышения процентных ставок в РФ, что также сдерживает активность рыночных игроков.



Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital


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