ФРС по силам остановить падение акций

Ключевые американские индексы в понедельник потеряли более 2%, а S&P500 закрылся на самых низких уровнях с ноября прошлого года. Среди внутридневной динамики вновь стоит отметить преобладание распродаж в последние несколько часов американской сессии. За редким исключением, с ноября мы видим динамику именно такого рода. Связано это, в первую очередь, с сокращением позиций розничных фондов.

Наибольшее давление испытывают те акции, которые тянули за собой фондовый рынок ранее. Так, Amazon потерял 4.5%, а индекс Nasdaq снизился на 2.4% - сильней, чем S&P500 с его 2%: от пиковых уровней начала октября он потерял 15%.

Распродажа усилилась после преодоления важных уровней поддержки, откуда акции выкупались на спадах в октябре и ноябре. Столь сильный импульс, на наш взгляд, вызван беспокойством относительно чрезмерной жесткости ФРС, а также связан с усилением технических факторов.

В FOMC ранее прогнозировали три повышения ставки в 2019-м. Имеющиеся данные из США говорят о том, что общий фон – достаточно крепкий и уверенный. Однако многие американские компании являются международными, а глобальная экономика все же достаточно быстро теряет форму.

Три повышения ФРС способны подбросить дополнительных «дров» в мировую нестабильность, усилив давление на акции. Верно и другое: мягкость риторики ФРС – скажем, снижение числа повышений до 1-2 в будущем году и готовность далее ориентироваться по ситуации – могут оказать принципиальную поддержку всему рынку.

При этом, Резервная система испытывает вербальную атаку администрации президента США, которая вновь и вновь выказывает недовольство озвученными планами «роста в три этапа». Высоки шансы, что Пауэлл все же поддастся этому давлению и примет решение, которое краткосрочно развернет тренд акций.

Интересно, но, вслед за ослаблением фондового рынка, следует и снижение котировок доллара. То есть сейчас инвесторы стараются держатся в стороне от американских активов, ввиду неопределенности вокруг монетарной политики.

Смягчение тона ФРС станет негативным фактором для валюты, и на этот раз вполне резонно ожидать, что если рынки воспримут сдвиг риторики в качестве сигнала для покупки подешевевших акций, доллар окажется под давлением, а тренд на рост, который преобладал в уходящем году, сменится долгосрочной тенденцией на ослабление, вплоть до 88 по Индексу доллара и уровней около 1.25 по паре EURUSD.

Если же Пауэлл будет действовать по факту – т. е. ориентироваться на внутренние данные и текущие показатели мировой экономики – то акциям угрожает развитие снижения. Следующей важной областью поддержки является уровень консолидации сентября прошлого года, со значениями на 5% ниже текущих уровней и на границе медвежьего рынка (-20% от пика).

Жесткость ФРС при падении рынка акций способна вернуть спрос на доллар как защитный актив, нацелив его на максимумы 2017-го, что примерно на 6.5% выше текущих уровней. Таким образом, для EURUSD откроется прямая дорога к 1.05.







Александр Купцикевич, аналитик FxPro









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